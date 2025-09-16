Стало известно об уровне ипотечных ставок к 2027 году

Рынок новостроек в России ожидает значительное ускорение роста цен, которое с 2027 года может более чем вдвое превысить уровень инфляции. Согласно прогнозам, стоимость квадратного метра в новых домах увеличится на 9,3% при предполагаемой инфляции в 4%, что создаст заметный дисбаланс в ценовой динамике сектора. Раскрывая причины таких изменений, генеральный директор «Бест-недвижимости» Шамиль Кочекаев в эфире Общественной Службы Новостей обратил внимание на ключевой фактор — ипотечные ставки.

Однако эксперт выразил серьезные сомнения в том, что они опустятся до заявленных 10%, поскольку геополитическая и санкционная обстановка вряд ли кардинально изменится к этому времени.

В качестве последствия подобного сценария Кочекаев видит перераспределение покупательского спроса. Если бы снижение ставок все же произошло, оно вызвало бы всплеск интереса ко вторичному жилью, что спровоцировало бы рост цен на вторичном рынке на 10–15% в течение года.

Итогом становится рекомендация эксперта отложить покупку недвижимости на более поздний срок. Текущая неопределенность и зависимость рынка от внешнеполитических факторов делают преждевременные прогнозы рискованными, а потенциальным покупателям стоит готовиться к различным вариантам развития событий.

Ранее глава ЦБ заявила о двукратном росте цен на жилье из-за льготной ипотеки.