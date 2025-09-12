Глава ЦБ заявила о двукратном росте цен на жилье из-за льготной ипотеки

По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, государственные программы льготной ипотеки привели к резкому удорожанию жилья в России, а не к повышению его доступности. Об этом сообщает РИА Новости Недвижимость.

По словам Эльвиры Набиуллиной, денежный стимул в виде льготной ипотеки не смог значительно увеличить объемы строительства. Основной эффект программы выразился в стремительном росте цен на недвижимость, которые с начала 2020 года увеличились в два раза.

При этом ввод нового жилья вырос лишь на 10%. В результате, как отметила Набиуллина, доступность жилья для россиян не повысилась, даже несмотря на рост доходов населения. Такой исход наглядно демонстрирует последствия искусственного поддержания спроса без учета реальных возможностей рынка и предложения.

Данное заявление прозвучало в ходе комментария решений совета директоров ЦБ, который ранее снизил ключевую ставку до 17% годовых. Регулятор указывает на перегрев в данном сегменте рынка как на один из ключевых инфляционных рисков.

