Стало известно, почему богатые граждане РФ хранят деньги на счетах в Дубае

Российские инвесторы все чаще рассматривают Дубай не только как место для отдыха, но и как надежную гавань для капитала. По словам инвестора Рустема Есентая, привлекательность эмирата обусловлена комплексом факторов, выгодно отличающих его от многих других юрисдикций. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ключевым аргументом в пользу выбора ОАЭ является их уникальное налоговое законодательство. Как отмечают эксперты, в Дубае полностью отсутствуют такие обязательные платежи, как налог на прирост капитала, подоходный налог с физических лиц, а также сборы со сдачи жилья в аренду. Это кардинально повышает чистую доходность инвестиций в недвижимость и другие активы, делая управление ими максимально рентабельным. Помимо фискальных льгот, эмираты предлагают и высокую скорость проведения сделок, что также ценится инвесторами.

По мнению эксперта, особую актуальность для россиян имеют альтернативные международные механизмы оплаты, успешно функционирующие в ОАЭ параллельно с системой SWIFT. Наличие таких каналов значительно упрощает процедуру ввода капитала и минимизирует риски задержек при международных расчетах, что стало критически важным в современных реалиях. Фундаментом же всей этой привлекательности служит исключительная макроэкономическая стабильность Объединенных Арабских Эмиратов. Уровень государственного долга страны является одним из самых низких в мире и не превышает 35% от ВВП. Профицитный бюджет позволяет в любой момент полностью его покрыть, что говорит о колоссальной финансовой прочности. Надежность банковского сектора подтверждается снижением доли проблемных кредитов до 6,3% и в целом безопасным уровнем кредитной нагрузки.

Он резюмировал, что Дубай сочетает в себе либеральное налоговое поле, развитую финансовую инфраструктуру и устойчивую экономику, что делает его одним из наиболее привлекательных направлений для сохранения и приумножения капитала.

