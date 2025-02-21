Стало известно, почему не стоит инвестировать в ювелирные изделия

Золото продолжает дорожать на международных рынках за счет неуклонного интереса со стороны инвесторов, что обусловлено ослаблением американской нацвалюты и геополитическим напряжением, в том числе и украинским конфликтом, и торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению аналитиков, в условиях повышенного инвестиционного интереса к золоту появляются опасения, которые связаны с вероятным введением высоких пошлин на золото в Штатах. В последние недели наблюдается увеличение поставок золота из Швейцарии в США и дефицит золотых слитков среди дилеров в Британии.

Уточняется, что не стоит спешить с продажей ювелирных украшений, если деньги не нужны срочно. Так, центральные банки во всем мире активно покупают золото, что также способствовало росту его цен. Однако следует помнить, что ювелирные изделия не являются идеальной инвестицией, так как их сложно превратить в наличные средства в экстренной ситуации.

Ранее экономист Проданова заявила, что россияне стали забирать золото из банков из-за ставки Центробанка.