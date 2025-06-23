Стало известно, сколько потратили жители Рязани на бытовые услуги с начала года

В начале 2025 года жители Рязани продемонстрировали рост потребительской активности в сфере бытовых услуг. По данным Рязаньстата, за первые четыре месяца текущего года расходы населения в этом сегменте увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что по структуре расходы были следующими: 40% - ремонт и техобслуживание автомобилей, 20% - парикмахерские и косметологические услуги, 11% - ремонтно-строительные работы, 3,5% - ремонт бытовой техники, 3,5% - услуги бань и саун, 3,5% - ремонт мебели.

Отмечается, что анализ данных показывает рост оборота в сфере бытовых услуг, увеличение доходов малого бизнеса и развитие предпринимательской активности

Подчеркивается, что общий объем расходов рязанцев на бытовые услуги за январь-апрель 2025 года составил 2,8 млрд рублей. Статистика демонстрирует устойчивый спрос на бытовые услуги в регионе, при этом наибольшую долю расходов традиционно занимает автосервис. Рост показателей свидетельствует о восстановлении потребительской активности после периода экономической нестабильности и развитии малого бизнеса в сфере услуг.

Ранее сообщалось, что родители из Хакасии стали больше тратить на своих детей.