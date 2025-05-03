Стало известно, сколько россияне планируются потратить на майские праздники

В этом году россияне не планируют сильно тратиться на майские праздники.

Так, более 75% наших соотечественников планируют потратить на майские праздники не более 20 тыс. руб.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Лишь 3,2% россиян собираются потратить на майских праздниках свыше 100 тыс. руб.

Ранее эксперт Панченко назвал причины роста стоимости картофеля в России.