Стало известно, сколько россияне планируются потратить на майские праздники
Россияне готовы потратить на майские праздники до 20 тыс. руб.
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В этом году россияне не планируют сильно тратиться на майские праздники.
Так, более 75% наших соотечественников планируют потратить на майские праздники не более 20 тыс. руб.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Лишь 3,2% россиян собираются потратить на майских праздниках свыше 100 тыс. руб.
Ранее эксперт Панченко назвал причины роста стоимости картофеля в России.