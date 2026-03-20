Опоздал? Штраф незаконен! Юрист развенчал главный миф, которым пугают сотрудников

Грозные штрафы за опоздания, перекуры и «отсутствие связи» — это пугалка, которая не имеет законной силы. Многие работодатели любят запугивать сотрудников рублем, но юрист Сергей Измайлов: по Трудовому кодексу РФ, штрафовать за дисциплинарные проступки запрещено. Об этом сообщает REGIONS .

Эксперт ссылается на статью 192 ТК РФ. За опоздание, ругань на рабочем месте или невозможность дозвониться до сотрудника начальник имеет право объявить замечание, выговор или вовсе уволить. Но ни рубля штрафа удержать не получится. Это миф, который, увы, до сих пор успешно используется для устрашения.

А вот когда вычитать деньги действительно можно, перечень строго ограничен. По словам Измайлова, закон позволяет удерживать из зарплаты неотработанный аванс, отпускные за те дни, что сотрудник не успел отработать, неизрасходованные командировочные. А также алименты по исполнительным листам. Все.

Если же бухгалтерия срезала лишнее, сотрудник имеет полное право защищать свои кровные. Юрист советует не бояться и обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или сразу в суд. Пока работники будут молчать, работодатели продолжат играть в опасные игры с чужими деньгами. Но закон в этом споре однозначно на стороне человека.

