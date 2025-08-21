В Госдуме призвали принять меры на фоне роста стоимости бензина

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», выступил с инициативой законодательного ограничения роста цен на топливо. По его мнению, стоимость бензина не должна увеличиваться быстрее, чем прогнозируемый уровень инфляции, заложенный в годовом бюджете страны. Это предложение стало ответом на ситуацию 2024 года, когда цены на АЗС вновь обогнали инфляционные показатели. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что его фракция неоднократно вносила в Госдуму соответствующие законопроекты, однако правительство consistently блокирует эту инициативу. Чиновники аргументируют свою позицию тем, что ситуация с топливным рынком находится под контролем, а динамика цен традиционно соответствует общему уровню инфляции. Однако статистика прошлого года опровергает эти заявления — рост стоимости бензина превысил как прогнозируемую, так и фактическую инфляцию.

Текущая ситуация выглядит еще более тревожной. При заложенном в бюджете уровне инфляции в 4,5%, розничные цены на топливо уже демонстрируют рост свыше 4,6%. Миронов убежден, что у властей еще есть возможность принять превентивные меры и предотвратить новый виток подорожания, который неизбежно скажется на стоимости товаров и услуг по всей стране.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина в Прикамье выросла на 30 копеек.