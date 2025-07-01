Стало известно влияние инвестиции в HR-автоматизацию на бизнес

Исследование HRtech-платформы Jinn выявило, что 94% бизнеса (от малого до крупного) сталкиваются с проблемами при внедрении цифровых HR-инструментов. Сооснователь Jinn Мариам Гордиашвили объясняет это системными ошибками. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего это экономия на HR-автоматизации без понимания ее цели. Кроме того, отсутствует методология, а автоматизация работает только при четких бизнес-задачах, подготовке и анализе данных. Также свою роль играет и фокус на операционных процессах (найм, документооборот) при игнорировании стратегических «слепых зон»: обратная связь, развитие сотрудников, постановка целей. Таким образом, лишь 47% компаний фиксируют эффект — обычно те, кто системно оценивает результаты.

Эксперт добавила, что в итоге это создает критический разрыв: отсутствие системной работы с адаптацией, вовлеченностью и ростом и, как следствие, снижение лояльности у сотрудников, рост текучести кадров и выгорания (особенно в ритейле, транспорте, производстве).

По ее мнению, успешная цифровизация HR — не перевод процессов «в цифру», а повышение зрелости функции для решения стратегических задач бизнеса. Без этого инвестиции в HRtech ведут к разочарованию и потере персонала.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что Подмосковье входит в число лидеров в России по цифровизации.