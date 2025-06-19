Дмитрий Григоренко: Подмосковье входит в число лидеров в России по цифровизации

Заместителю председателя правительства РФ — руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко представили стенд Подмосковья в рамках ПМЭФ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах, которые реализуются в регионе.

«В 2022 году у нас было девять ИИ-решений, начинали с расшифровки рентгеновских снимков, контроля питания в образовательных и социальных учреждениях, а сегодня уже 41 проект по восьми направлениям: здрав, образование и соцсфера, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, экология, строительство и госуправление», — рассказал губернатор.

Он отметил, что ИИ обработал уже более 4,8 млн запросов жителей и проанализировал видео с 79 тыс. камер. Эта работа позволяет держать на контроле порядок во дворах и на контейнерных площадках.

«Общий экономический эффект от внедрения ИИ-решений за четыре года превысил отметку в 2,5 млрд рублей. Хочется поблагодарить коллег из федерального Правительства за поддержку наших инициатив», — сказал Воробьев.

Он сообщил о запуске интеллектуального бизнес-консультанта «Софии» на основе Яндекс GPT. Робот рассказывает инвесторам о возможностях реализации проектов в Подмосковье и доступных мерах поддержки.

«Московская область входит в число регионов-лидеров по цифровизации в России. Это подтверждается не только количеством внедренных сервисов, но и их реальным эффектом для граждан. Сокращение сроков оказания госуслуг, внедрение умных систем в ЖКХ, отсутствие очередей в МФЦ — все это доказывает, что цифровые решения работают и действительно улучшают качество жизни людей», — отметил Григоренко.

На стенде ему рассказали об инновационной системе мониторинга уличного освещения, которая контролирует работу более 2 тыс. распределительных шкафов и 3 тыс. км. линий наружного освещения, а также 110 тыс. уличных фонарей в Подмосковье. С начала года она помогла решить свыше 7 тыс. неполадок, а время передачи обращений жителей сократилось на 35%.

Среди приоритетных проектов 2025 года — распознавание документов на сайте госуслуг региона. ИИ распознает и анализирует прикрепленные к онлайн-заявкам сканы документов. На данный момент система может обрабатывать порядка 250 различных видов документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе ПМЭФ регион планирует подписать соглашения на 300 млрд рублей.