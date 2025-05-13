В Госдуме всерьез подумывают о четырехдневной рабочей неделе в России

В перспективе Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это станет возможным благодаря внедрению новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду.

Депутат полагает, что это может произойти благодаря более широкому применению гибких форм занятости, включая удаленный формат, а также использованию современных технологий и инновационных решений.

«Со временем мы и к четырехдневной рабочей неделе перейдем, но без жесткой регуляторики, все постепенно», — сказал Нилов.

Он полагает, что в будущем люди будут больше времени уделять отдыху. И это утверждение не вызывает сомнений, по мнению Нилова.

Ранее экономист Ляшок заявил, что рост зарплат замедлится из-за восстановления баланса на рынке труда.