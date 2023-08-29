Станцию техобслуживания грузовых автомобилей возвели в подмосковном Егорьевске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели итоговую проверку завершения строительства станции технического обслуживания грузовых автомобилей и модульной АЗС в поселке Новый городского округа Егорьевск.
Отмечается, что в случае соответствия построенного объекта проектной документации застройщику ООО «Кроношпан» в ближайшее время будет выдано заключение о соответствии.
Напоминаем, что данную станцию начали строить в марте 2021 года. В автопарке обустроено четыре поста ремонта грузовых транспортных средств, один блок автомойки и два блочно-модульных АЗС. Общая площадь станции техобслуживания составила более двух с половиной тысяч квадратных метров.
Так, всего с начала текущего года под надзором ведомства в регионе начали возводить девять автозаправочных станций.
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