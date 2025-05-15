Starbucks задумался о продаже своей доли в китайском бизнесе

Агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию из инсайдерских источников, сообщило , что американская кофейная компания Starbucks рассматривает вариант реализации своей доли на китайском рынке.

Сообщается, что руководство компании уже вступило в переговоры с рядом потенциальных покупателей. Предполагаемая стоимость активов, выставленных на продажу, оценивается в несколько миллиардов долларов. Важно отметить, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Китай является вторым по значимости рынком для Starbucks, где функционирует более 7700 кофеен. Тем не менее, американская компания испытывает ощутимое давление со стороны локальных конкурентов.

К примеру, китайская сеть Luckin Coffee обошла Starbucks по объему чистой прибыли, продемонстрировав в первом квартале 2025 года результат в $1,2 млрд, в то время как аналогичный показатель американской сети составил $740 млн.

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