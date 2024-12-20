Статистик Лебединская предупредила о росте стоимости бытовой техники в России на 10-20% в 2025 году

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, стоимость бытовой техники в нашей стране в следующем году может значительно увеличиться в силу повышения ключевой ставки Центробанка РФ, роста валютных курсов и увеличенных расходов на логистику, а также изменений в требованиях Минприроды России к продукции с хладагентами. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что с начала уходящего года наблюдается устойчивый рост стоимости различных бытовых приборов. Так, микроволновки подорожали на 7%, блендеры — на 6,5%, бытовые плиты - на 9,5%. Однако спрос на указанную продукцию продолжает расти.

По мнению эксперта, в следующем году особенно сильно подорожают холодильники, поскольку изменения Минприроды России в правилах импорта продукции могут привести к нехватке указанной техники на рынке.

Она добавила, что стоимость бытовой техники может вырасти в среднем на 10–20%.

Ранее сообщалось, что таможня перестала пропускать в Россию холодильники и кондиционеры.