Ставки долгосрочной аренды в ближнем Подмосковье за год снизились почти на 9%

Снижение арендных ставок в 2025 году стало доминирующим трендом на рынке жилья ближнего Подмосковья. По данным исследования сервиса «Яндекс Аренда», проведенного для « РБК Недвижимости », медианная стоимость долгосрочной аренды в регионе за год упала на 8,8%, составив 44 тыс. рублей в месяц. Лидером падения стали Химки, где аренда подешевела на 17,4%.

За отчетный период арендные ставки снизились в большинстве городов-спутников Москвы. Тренд был особенно заметен в конце года: только за декабрь стоимость упала еще на 2,2%.

· Лидеры падения за год: · Химки: -17,4% (до 54 тыс. руб./мес.) · Долгопрудный: -10,1% (до 51 тыс. руб./мес.) · Люберцы: -10% (до 50 тыс. руб./мес.). · Рост цен за год был отмечен всего в трех городах: · Реутов (+7,9%, до 65 тыс. руб./мес.) · Королев (+5,6%, до 42 тыс. руб./мес.) · Мытищи (+1,4%, до 46 тыс. руб./мес.).

Динамика последнего месяца года также была преимущественно негативной для арендодателей. Снижение затронуло восемь из десяти городов, а рост наблюдался лишь в Одинцове (+3%).

Сильнее всего за декабрь подешевела аренда в:

· Долгопрудном (-11,5%) · Химках (-10,8%) · Мытищах (-6,2%).

По словам Романа Жукова, руководителя сервиса «Яндекс Аренда», основная причина годового снижения — увеличение предложения на рынке на 7,8%. Значительную часть этого предложения составляет нераспроданная вторичная недвижимость, собственники которой переориентировались на аренду. Декабрьское падение цен традиционно связано с сезонным снижением активности арендаторов.

Стоит отметить, что Подмосковье не стало исключением: аналогичный тренд на снижение арендных ставок в 2025 году наблюдался во многих российских городах-миллионниках.

Химки продемонстрировали самую значительную отрицательную динамику среди всех городов ближнего Подмосковья. Падение на 17,4% за год стало максимальным показателем. Интересно, что эта ситуация контрастирует с данными начала осени, когда в сентябре аренда в Химках также дешевела, но на фоне общего роста цен в регионе.

