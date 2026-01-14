Ставки кусаются, банки боятся: как в России умерла мечта о собственной квартире

Уровень одобрения заявок на ипотечное кредитование в российских банках по итогам декабря стабилизировался на низких отметках, составив 35,6%. Данные предоставлены Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Несмотря на незначительный рост показателя на 1,3 процентных пункта по сравнению с ноябрем, он остается в коридоре 34-36%, что свидетельствует о сохраняющейся консервативной позиции кредитных организаций, пишет Forbes.

Основными причинами сложившейся ситуации эксперты называют жесткое регулирование со стороны Центробанка и сохраняющиеся высокие процентные ставки по рыночным программам. Введенные в 2025 году макропруденциальные лимиты напрямую ограничивают выдачу рискованных кредитов, вынуждая банки тщательнее отбирать заемщиков. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке продолжает держаться на уровне около 21% годовых, что отсекает от рынка потенциальных клиентов с хорошей кредитной историей, но недостаточным для комфортных платежей доходом.

Прогнозы на 2026 год остаются осторожными. Аналитики полагают, что заметное оживление рынка возможно лишь во второй половине года на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России. Рост реальных доходов населения также назван ключевым фактором для изменения ситуации. По оценкам АКРА, объем ипотечного портфеля в текущем году может увеличиться на 10-15%, а выдачи — превысить ₽4,5 трлн.

Дополнительным сдерживающим фактором станут новые правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), вступающие в силу с апреля, а также ужесточение условий по программам господдержки, в частности, семейной ипотеки. Банки опасаются потенциального роста просроченной задолженности и предпочитают сохранять строгие критерии одобрения до появления более устойчивых макроэкономических сигналов.

