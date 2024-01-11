Сто миллионов рублей выделили в Подмосковье на субсидии для развития бизнеса по франшизе
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В Московской области выделили сто миллионов рублей на субсидии для бизнеса по франшизе.
Прием соответствующих заявок от предпринимателей стартовал сегодня, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.
«Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до миллиона рублей на компенсацию до пятидесяти процентов затрат. <…> За получением субсидии можно обратиться в течение года», — подчеркнула министр.
В прошлом году такой поддержкой воспользовались девяносто три субъекта МСП. Суммарно предпринимателям возместили около сорока миллионов рублей затрат, в том числе на покупку оборудования и оплату коммунальных услуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе стараются оказывать максимальную поддержку предпринимателям.