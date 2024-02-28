Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Цена на биткоин растет более чем на 6% днем, 28 февраля, следует из данных торгов. Такой скачок стоимости криптовалюты не наблюдался с 2021-го года. Сейчас отметка превышает 60 тысяч долларов.

На одной из крупнейшей бирже Binance стоимость одного биткоина по состоянию на 16:39 выросла на 6,07: за сутки. То есть цена за криптовалюту составила 60 291 долларов. С ноября 2021-го года этот показатель является максимальным.

Согласно исследованию портала CoinMarketCap, стоимость биткоина выросла на 6,08% за сутки. То есть цена за один биткоин составляет 60 227 долларов.

Биткоин приближается к своему историческому максимуму, который составляет 69 тысяч долларов. Его установили 10 ноября 2021 года.

Цена на биткоин растет уже пятый день подряд. Всего его стоимость увеличилась на 17%.

Биткоин представляет собой пиринговую платежную систему, использующую одноименную единицу для учета операций. Это также является цифровой валютой или виртуальным активом, благодаря которому можно совершать онлайн-платежи, инвестировать и хранить сбережения.

В сентябре биржа Binance объявила о полном уходе с российского рынка. Представители биржи сообщали, что переведут пользователей из России на другую платформу.

Ранее прогноз относительно стабильности биткоина в интервью «Подмосковье сегодня» дал аналитик Аяз Алиев.