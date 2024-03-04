Стоимость биткоина приближается к историческому максимуму 2021 года

Стоимость биткоина продолжает расти, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Таким образом, цена за одну единицу цифровой валюты за последние сутки повысилась на 8% и превысила 67 тысяч долларов.

Этот показатель приближается к историческому максимуму, который был установлен 10 ноября 2021 года (69 тысяч долларов). По состоянию на 20:37 по московскому времени стоимость биткоина составляла 67 321 доллара. Таким образом, цена на него выросла на 7,57%.

Таким образом, биткоин дорожает вторую неделю подряд. С 25 февраля его стоимость выросла больше чем на 30%.

Биткоин (Bitcoin) представляет собой криптовалюту, которая была создана в 2009 году неизвестным лицом или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Биткоин является цифровой валютой, которая использует технологию блокчейн для обеспечения безопасности и анонимности транзакций.

Биткоин можно использовать для совершения покупок, инвестирования, переводов денег и других целей. Он стал популярным среди людей, желающих избежать традиционных финансовых институтов и контроля над своими финансами.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица объяснил, почему растет биткоин, и стоит ли в него вкладываться.