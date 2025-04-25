Стоимость биткоина снова стала выше $95 тыс.

Согласно информации с торговых площадок, в пятницу, 25 апреля, курс биткоина продемонстрировал рост на 2,5%, впервые с последних дней февраля поднявшись выше уровня в $95 тыс.

По данным биржи Binance, лидирующей по объему операций с криптовалютами, к 17:15 мск биткоин прибавил 2,5% за последние 24 часа, достигнув отметки $95 146,38. Этот показатель впервые превысил $95 тыс. с 24 февраля текущего года.

Анализ данных CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену на основе информации более чем с 20 криптобирж, показывает аналогичную динамику: стоимость биткоина увеличилась на 2,5%, достигнув в среднем $95 194,63. Указанная динамика также относится к суточному периоду.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших криптобирж Binance временно остановила вывод средств для своих клиентов из-за технического сбоя в дата-центре Amazon Web Services (AWS).