Стоимость «дропперских» карт для мошенников выросла в 10 раз

Стоимость банковских карт, используемых дропперами для обналичивания преступных доходов, за прошедший год резко возросла, демонстрируя рост в 2,5–10 раз. По данным экспертов, представленным « Известиям », так называемые «чистые» карты с незапятнанной историей операций сейчас оцениваются примерно в ₽120 тысяч, тогда как максимальная цена на наиболее «прогретые» легальными переводами карты может достигать ₽500 тысяч.

Аналитики связывают столь значительный рост цен на черном рынке с двумя ключевыми факторами: существенным ужесточением контрольных мер со стороны банков и ЦБ России, а также с предстоящим введением с 5 июля 2025 года уголовной ответственности за подобную деятельность. Напомним, что новые санкции предусматривают для рядовых участников схем штрафы до ₽300 тысяч, а для организаторов — лишение свободы на срок до шести лет.

Несмотря на то, что возросшая стоимость делает дропперские карты менее доступным инструментом, злоумышленники адаптировались к новым условиям. Они активно вовлекают в противоправные схемы подростков, используя их банковские карты для проведения незаконных транзакций.

В ответ на это финансовые институты усилили мониторинг. Согласно имеющейся информации, банки ежемесячно блокируют около 330 тысяч операций, вызывающих подозрения, что уже позволило сократить активность дропперов в 40 раз.

По прогнозам экспертов, спрос на дропперские услуги будет и далее снижаться. Ожидается, что к концу текущего года падение активности в этом сегменте может составить 15–20%. Основной эффект, по их мнению, достигается за счет налаженного обмена информацией между банками и операторами связи, усиленного контроля за подозрительными переводами и повышения уровня правовой ответственности всех участников преступных схем.

