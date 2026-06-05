Судебные приставы Московской области проведут 10 июня Единый день приема граждан

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщает о проведении Единого дня приема граждан. Мероприятие состоится 10 июня 2026 года с 12:00 до 20:00.

Жители региона смогут напрямую обратиться к должностным лицам как в аппарате Главного управления, так и во всех территориальных подразделениях службы судебных приставов по Московской области.

Важная особенность акции — возможность получить консультацию без предварительной записи в вечернее время, уже после завершения стандартного рабочего дня. Это решение призвано сделать взаимодействие граждан с ведомством более удобным: люди смогут обсудить с уполномоченными сотрудниками вопросы, которые их волнуют, в часы, максимально подходящие для большинства жителей региона.

Тем, кто планирует прийти на прием, необходимо заранее позаботиться о документах. При себе нужно иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Если на прием приходит представитель, дополнительно потребуется предъявить документ, подтверждающий его полномочия.

За уточнениями и дополнительной информацией можно обратиться по тел. справочной службы ГУ ФССП России по Московской области: 8 (498) 568‐98‐30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.