В Московской области представили мобильное приложение «Предшкола»

Подмосковье представило мобильное приложение «Предшкола», которое станет помощником в мире дошкольного образования, на полях ПМЭФ-2026, запуск запланирован на осень 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оно позволит воспитателям и родителям держать под рукой расписание группы, контролировать посещение занятий, питание, сон, настроение ребенка за день, диагностику развития, мониторинг освоения образовательной программы, цифровое портфолио ребенка. Помимо этого, сотрудникам детских садов не придется вручную заполнять планы и табель. Приложение интегрируют с подмосковной системой зачисления в сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.