Если в 2021 году ЕС приобретал уран из РФ по цене в 678 евро за килограмм, то по итогам прошлого года – уже по 1713 евро. Получается, что всего за три года стоимость этого сырья для европейцев выросла более чем в 2,5 раза. Об этом сообщили РИА Новости .

В итоге Европа приобрела урана у России в прошлом году на 430 миллионов евро. Объем поставок составил 253 тонны. Российский уран составляет 19%, почти пятую часть, от всех закупок европейцами данного сырья. А на первое место по значимости по поставкам вышла Великобритания. Она направила в ЕС 28% от потребляемого урана. На втором месте Голландия с показателем в 20%.

На самом деле, цена на уран в 1713 евро для Евросоюза не является рекордной. Он в 2013 году платил России по 2004 евро за килограмм. Это является абсолютным рекордом за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Россия осталась в тройке крупнейших поставщиков зерна у Евросоюза. По объемам российской агропродукции, которая отправляется в Европу, РФ опередили только Украина и Канада.