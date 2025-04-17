Резкий скачок цен на аренду в мае: какое жилье подорожает больше всего

В период майских праздников кто-то выбирает спокойный отдых дома или на даче, а кто-то стремится использовать выходные по максимуму и планирует небольшое путешествие. Для этого зачастую арендуют коттеджи или домики за городом. Однако именно в праздники стоимость аренды жилья посуточно резко возрастает в связи с ростом спроса. О том, насколько цены вырастут в 2025 году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Согласно прогнозу, расценки на аренду квартир в Московском регионе в период майских праздников могут вырасти более чем на 10%.

«Зачастую они вырастают на 10-12%, в сравнении с фоновыми значениями межсезонья, то есть с середины февраля. А аренда коттеджей в Московской области становится в среднем на 15-20% дороже», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на серьезность цифр, по словам руководителя Циан.Аналитики, подобный уровень индексации является далеко не самым высоким в масштабах всей России.

«К примеру, квартиры в Санкт-Петербурге на майские обычно на 25-30% дороже. Причина чуть более скромного роста ставок в Москве — большой объем предложения и не столь выраженная сезонность туристического потока по сравнению с северной столицей», — заключил Попов.

Самый дорогой вариант размещения в период майских праздников расположен в Звенигороде. За сутки в Таежной бане (номер премиум) придется заплатить 885 428 тыс. рублей. Однако можно сэкономить, отказавшись от премиум номера, заплатив 771 120 тыс. рублей за сутки. Предоплата составляет 136 080 тыс. рублей.

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