Стоимость золота впервые в истории достигла $2600 за унцию

Цены на золото обновили рекордный максимум. На чикагской бирже CME стоимость декабрьского контракта на золото в 12:28 мск выросла на 0,79%, достигнув отметки $2600,9 за тройскую унцию. Это второй день подряд, когда цены на золото устанавливают новые рекорды. Об этом сообщил Bloomberg.

С начала года рост цен на драгоценный металл превысил 23% из-за ожиданий, что Федеральная резервная система США скоро начнет цикл снижения ставок. Дополнительным фактором роста стало увеличение спроса на безопасные активы на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Важную роль в ралли золота сыграли активные закупки центральными банками и устойчивый спрос на внебиржевом рынке.

«Мы движемся к периоду более низких процентных ставок, что делает золото гораздо более привлекательным», — заявил главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.

Он также подчеркнул, что предстоящие снижения ставок ФРС США могут происходить чаще, а не быть более значительными.

Начало цикла снижения процентных ставок, вероятно, окажет поддержку рынку золота, независимо от размеров сокращений, считает глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Замечено, что ФРС уже более года удерживает ставки на высоком уровне, которые сейчас составляют 5,25-5,5%, что является максимумом с начала 2001 года.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятно, что на заседании ФРС 18 сентября будет снижена процентная ставка США на 25 базисных пунктов — с вероятностью 59%, и на 50 б.п. — с вероятностью 41%.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 19%.