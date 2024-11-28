Страховку по вкладам в России могут увеличить до 3 млн руб.

Об этом сообщает РИА Новости.

Максимальную сумму страхового возмещения по вкладам могут увеличить до 3 млн рублей. С данной инициативой выступили депутат Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым.

Напомним, в настоящее время максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Данный размер страховой суммы был установлен десять лет назад. По мнению Нилова, лимит нужно увеличить,чтобы повысить уровень доверия к банкам.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ РФ получил право лимитировать выдачу ипотеки.