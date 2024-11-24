ЦБ РФ получил право лимитировать выдачу ипотеки

Центробанк РФ получил право устанавливать макропруденциальные лимиты по выдаче ипотеки и автокредитов физлицам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В первой версии закона ЦБ получал такое право только в отношении займов физлиц, за исключением кредитов, которые были обеспечены ипотекой воздушных и морских судов, а также судов внутреннего плавания.

Но потом регулятора встревожил рост автокредитов, вызванный снижением требований к их выдаче.

Во время второго чтения депутаты Госдумы поддержали поправку, по которой ЦБ получает право устанавливать макропруденциальные лимиты и по кредитам физлиц под залог транспортного средства.

Цель нововведений в том, чтобы снизить закредитованность населения и не допустить накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями, ограничив выдачу рискованных ипотечных кредитов.

К ним относят кредиты клиентам, у которых более 50% доходов уходит на погашение ипотеки.

Ранее сообщалось о том, что Совфед одобрил закон о списании долгов по кредитам для участников СВО.