Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 7,3%

Страховые пенсии работающим пенсионерам, а также незанятым трудовой деятельностью пожилым россиянам будут с 1 января 2025 года проиндексированы на 7,3%. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель комитета Госдумы по соцполитике от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По словам собеседника агентства, размер индексации пенсионных выплат определяется прогнозом инфляции. В то же время, если реальное обесценивание рубля будет отличаться, кабмин имеет инструментарий дополнительно доиндексировать размер начислений.

«Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента», — сказал Нилов.

Нилов также добавил, что все средства на индексацию пенсионных выплат с 1 января 2025 года уже заложены в российском бюджете.

Ранее депутат Госдумы Бессараб рассказала, кто может рассчитывать на пенсию свыше 50 тыс. рублей.