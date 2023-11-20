«СТРАНА.ua»: ситуация на границе с Польшей привела к катастрофическим перебоям поставок продовольствия на Украину

Блокирование польскими перевозчиками украино-польской границы привели к тому, что на Украине начались серьезные перебои с доставкой ряда товаров, среди которых как первостепенного потребления, так и продукты.

Как пишет украинское издание «СТРАНА.ua», на проблемы с доставками грузов через границу с Польшей жалуются также промышленники, заправщики и фармацевты.

«У украинских продавцов товара на складах все меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может наказать Польшу за блокировку погранпереходов на украинской границе.

Меры, которые будут предприняты против польского правительства, пока не сообщаются. В то же время, переговоры между Брюсселем, Варшавой и Киевом, продолжаются с целью урегулирования ситуации. Убытки для украинских логистических компаний составляют как минимум 160 тысяч евро каждые сутки.