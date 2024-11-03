Страны БРИКС создадут альтернативные надежные платежные системы

Страны БРИКС разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам. Об этом в интервью международной сети TV BRICS сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Данный вопрос обсуждался на саммите в Казани, а также в течение года министрами финансов, главами центральных банков.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, рекомендации пока не являются окончательными, но это уже основа для создания надежной, устойчивой и долгосрочной системы.

Лавров выразил надежду, что Бразилия, как следующий председатель БРИКС, продолжит работу в данном направлении.

Ранее Лавров усомнился в возможности окончания конфликта на Украине вничью.