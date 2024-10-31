Сценарий завершения украинского конфликта вничью не позволит ни одной противоборствующей стороне достичь своих целей. Поэтому он маловероятен. Так считает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова привел ТАСС.

Лавров выступил на полях II международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске, и озвучил позицию российской стороны.

«Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе», — указал он.

В частности, ничья не позволит решить проблему русского языка, который украинское правительство после государственного переворота начало активно истреблять во всех сферах собственного общества. Запрещение канонической Украинской православной церкви стоит отнести к таким же проблемам. По этой причине, стоит сосредоточиться на искоренении причин конфликта.

Ранее белорусский президент Лукашенко спрогнозировал крах Запада в случае поражения Украины. По его мнению, западные государства заинтересованы в мирном завершении заметно больше Киева. ЕС и США вынуждены нести издержки, так как при отказе помогать Украине они потеряют лицо.