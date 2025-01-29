Страны ЕС решили, что не станут полностью запрещать импорт российского СПГ

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не включит полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, несмотря на призывы некоторых стран принять такие меры. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники среди членов ЕС.

Согласно информации издания, в среду Еврокомиссия представит странам ЕС проект 16-го пакета санкций. Новые меры затронут только терминалы по приему СПГ, не подключенные к общей газораспределительной сети союза, что позволит избежать воздействия на большую часть импорта российского СПГ, уточняет издание.

Кроме того, в санкционные списки войдут 74 судна, которые Брюссель относит к «теневому флоту», занимающемуся перевозкой российской нефти.

Как подчеркивает издание, отказ от полного запрета на импорт СПГ разочарует более радикально настроенных политиков союза. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил свое недовольство данным решением, надеясь, что в будущем вопрос о прекращении импорта СПГ из России будет окончательно решен.

Он также отметил, что весной ожидается представление дорожной карты, в которой будут конкретные шаги по отказу от импорта российского топлива, в том числе и сжиженного газа.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из России в рамках 16-го пакета санкций, а также отключить еще около 15 российских банков от системы SWIFT.