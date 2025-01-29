Страны ЕС захотели ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ

Еврокомиссия планирует ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из России в рамках 16-го пакета санкций, а также отключить еще около 15 российских банков от системы SWIFT, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно новым ограничениям, европейские компании смогут импортировать российский алюминий в течение года в рамках квот, прежде чем будет введен полный запрет.

Кроме того, предусмотрены меры против свыше 70 судов, известных как «теневой флот», которые занимаются транспортировкой российской нефти в обход санкций.

Эти сведения о санкциях были разосланы странам ЕС, детали предложения потребуют одобрения всех членов союза, что может привести к их корректировкам перед официальным представлением.

По данным UN Comtrade, за первые 10 месяцев прошлого года ЕС закрыл около 130 тыс. тонн необработанного алюминия из России, что составило 6% от общего импорта в 2,2 млн тонн. Этот показатель в 2023 и 2022 годах составил примерно 11% и 19% соответственно.

Снижение поставок из России было восполнено увеличенными закупками из Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии, а также значительным ростом экспорта в Китай, ведущую страну по потреблению алюминия.

Ранее депутат Бундестага Дагделен сравнила новые санкции ЕС с «выстрелом себе в ногу».