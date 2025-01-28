В ФРГ указали на негативные последствия продления санкций ЕС против РФ

Депутат Бундестага Севим Дагделен опубликовала в соцсети X пост, в котором прокомментировала введение новых санкций Евросоюза против России. Спикер назвала их саморазрушительными для ЕС.

Депутат Дагделен высказала мнение, что в первую очередь принятые санкции окажут негативное воздействие на развитие Германии.

«Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России», — написала депутат Дагделен.

По данным депутата, каждая пятая атомная электростанция в США работает на уране из России. Политик уверена, что Германии не стоит участвовать в такой экономической войне. Вступая в борьбу с Москвой, Берлин «стреляет себе в ногу».

Напомним, что некоторое время против продления антироссийских санкций выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также высказывал мнение, что ограничения негативно отражаются на странах ЕС.

Ранее сообщалось, что главы МИД 27 стран ЕС утвердили новое продление санкций против РФ на полгода.