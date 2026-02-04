Стремительное подорожание огурцов на прилавках за две недели превысило годовые показатели роста цен

Российские потребители столкнулись с резким удорожанием одного из самых популярных зимних овощей. По данным аналитического сервиса «Ценозавр», всего за вторую половину января и начало февраля средняя стоимость огурцов подскочила на 18,4%. Этот краткосрочный рывок превысил суммарный рост цен на данный продукт за весь прошлый год. Об этом сообщает «РИАМО».

Динамика цен на овощном рынке в начале февраля оказалась аномальной. Если в середине прошлого месяца килограмм огурцов в среднем обходился покупателям в 306 рублей, то сейчас этот показатель вплотную приблизился к отметке в 362 рубля. Статистика показывает, что за последние 14 дней овощ прибавил в цене больше, чем за предыдущие 12 месяцев, когда общий прирост составил около 18%.

Эксперты отмечают крайнюю неоднородность предложений в различных торговых сетях страны. На прилавках можно встретить как бюджетные варианты по 142 рубля, так и премиальные позиции, стоимость которых достигает 726 руб за килограмм. При проведении мониторинга аналитики опирались на стандартные ценники, не принимая в расчет временные скидки и маркетинговые акции магазинов.

Стремительный подъем стоимости специалисты объясняют традиционными сезонными причинами. К ним относятся истощение запасов прошлогоднего урожая и высокие затраты на логистику и содержание теплиц в зимний период. Тем не менее интенсивность нынешнего скачка существенно бьет по бюджету граждан, так как огурцы остаются базовым элементом продуктовой корзины даже в холодное время года.



Ранее в Минсельхозе заявили о падении цен на огурцы и помидоры.