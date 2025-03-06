Строительство авиазавода S7 в Санкт-Петербурге заморозили

Компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, приостановила реализацию проекта по строительству завода в Санкт-Петербурге. На предприятии планировалось изготавливать компоненты для газотурбинных авиадвигателей, в том числе зарубежного производства. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

Предполагалось, что завод разместится на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» («Парнас»). Инвестиционный проект, предусматривавший создание 328 рабочих мест, включал производственный комплекс площадью 6,1 тыс. кв. м и административное здание на 1,8 тыс. кв. м.

Объем инвестиций оценивался в 7,5 млрд руб. Экспертный совет ОЭЗ одобрил проект в феврале 2024 года, а запуск первой очереди планировался на второй квартал 2027 года. Согласно информации, полученной изданием, сроки реализации проекта значительно сдвинуты, новые даты не определены.

На заводе S7 планировала производить лопатки для горячей части газотурбинных двигателей, необходимые для сборки новых и ремонта существующих силовых установок. В качестве потенциальных заказчиков рассматривались «Силовые машины» и предприятия ОДК.

Александр Дмитриев, эксперт РАНХиГС, отметил, что авиапарк S7 состоит преимущественно из самолетов Boeing и Airbus, двигатели которых ранее обслуживались за границей. Теперь компания вынуждена искать альтернативные способы ремонта и развивать собственные компетенции. Наличие машиностроительного завода в Бердске могло стать причиной приостановки проекта.

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