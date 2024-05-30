Строительство нового коровника ведется в подмосковном Домодедово

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно со специалистами подведомственного ГБУ МО «СтройЭксперт» проверили строительство нового коровника в деревне Повадино в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на территории молочно-товарной фермы, рассчитанной на тысячу двести коров, завершены работы подготовительного периода. Строители приступят к разработке грунта до проектных отметок.

Отмечается, что территория условно разделена на «чистую» и «грязную» зоны. Первая предназначена для перевозки кормов, вторая – для перемещения органических отходов из коровника. У каждой из зон собственные проезды и выезды. На ферме планируют производить свыше 13 тонн молока в год. Завершение строительства намечено на четвертый квартал следующего года.

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