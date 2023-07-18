Строительство нового складского корпуса стартовало в подмосковном Дмитрове

Компания ООО «Дмитровский металлоцентр» планирует увеличить площади хранения сырья, возведение нового складского корпуса началось в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Об этом рассказали в Минжилполитики региона.

Отмечается, что ведомство уже выдало застройщику соответствующее разрешение. При этом планируемый размер инвестиций в данный проект составит порядка одного миллиарда рублей.

Сооружение будет иметь общую площадь более шестнадцати тысяч квадратных метров. Здание предназначено для хранения рулонного металла — сырья для изготовления основной номенклатуры компании. Проектируемая вместимость составит до двадцати пяти тысяч тонн металла в год. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит создать в муниципалитете двести новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на четырнадцать процентов.