Строительство нового завода с инвестициями стартовало в Подмосковье

ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» приступила к строительным работам в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного производства в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Отмечается, что на объекте уже ведутся работы нулевого цикла, заливка монолитных фундаментов производственного здания. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,25 млрд рублей. На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Ожидается, что новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для вентиляционных систем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.