Строительство нового завода стартует на территории ОЭЗ «Дубна»

В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» приступают к строительству завода по производству импортозамещающего инструмента для промышленности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуется компанией «НПФ Промрессурс», получившей разрешение на строительство объекта, который появится на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна». Сейчас на участке ведутся подготовительные работы к строительству объекта.

Производственно-складское здание появится в рамках первого этапа первой очереди строительства. Площадь объекта составит почти полторы тысячи квадратных метров. На производстве появится более сорока новых рабочих мест. Инвестиции в проект превысят восемьсот тридцать миллионов рублей.

Ожидается, что здесь будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий, а также рентген-термостабилизации на готовые изделия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.