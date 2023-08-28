Строительство первой очереди репродуктора в составе птицекомплекса стартовало в Подмосковье

Экономика

Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]

На территории птицекомплекса «Ромашино» в Шаховском городском округе приступили к строительству первой очереди репродуктора для разведения птицы яичных пород. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что целью создания данного репродуктора является получение от племенного поголовья кур инкубационных яиц и молодняка, который поступит в фермерские хозяйства и предприятия для производства столовых яиц.

Ожидается, что объект первой очереди комплекса займет более семи с половиной тысяч квадратных метров площади. Предприятие оснастят новейшими системами кормления и поения для птиц фирмы SAGRADA. Особое внимание уделят автоматизации: поддержание микроклимата в корпусах будет происходить в автоматическом режиме. Производительность первого репродуктора составит почти семь с половиной миллионов яиц в год.

При этом всего запланировано три этапа строительства. Общий объем инвестиций в данный проект составит семьсот миллионов рублей. Будет создано более сорока новых рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.

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