Стройматериалы теперь можно купить вблизи деревни Рождествено

Магазин строительных материалов возвели в городском округе Шаховская. Министерство жилполитики уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию данного здания.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступило ООО «Строй-перспектива», которое инвестировало в проект порядка двадцати миллионов рублей. Площадь здания составляет четыреста квадратных метров.

Ожидается, что в магазине будет представлен широкий ассортимент специализированных товаров для строительства и ремонта. Открытие магазина создаст в муниципалитете десять рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.