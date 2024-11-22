Структура «Сбера» приобрела долю в IT-компании «Аквариус»

Отмечается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, что позволит ей укрепить свои позиции на российском рынке технологий.

«Сбербанк» рассматривает возможность стать одним из организаторов предстоящего размещения акций «Аквариуса» на бирже. Еще в августе 2023 года компания планировала провести IPO на российской площадке в течение следующих двух-трех лет. На данный момент «Аквариус» намерен начать размещение акций в 2025 году, хотя изначально рассчитывал на ноябрь 2024 года.

По информации источников, «Аквариус» привлек дополнительный капитал для решения текущих проблем с ликвидностью. «Сбербанк», в свою очередь, ожидает выхода из капитала через запланированное IPO, что соответствует общей тенденции на рынке — многие крупные технологические компании, включая мировых гигантов как Amazon и Google, активно инвестируют в разработчиков и сборщиков оборудования, чтобы создать импортонезависимый технологический стек.

Ранее Министерство финансов США внесло Газпромбанк в санкционный список.