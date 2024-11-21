Газпромбанк попал под новые американские санкции

Газпромбанк оказался в списке новых американских санкций. В четверг, 21 ноября, Министерство юстиции США объявило о новом списке санкций в отношении РФ.

В список ограничений вошли шесть иностранных дочерних организаций, связанных с Газпромбанком, которые находятся в Южной Африке, Швейцарии, Люксембурге, Гонконге и на Кипре.

В заявлении Минфина США отмечается, что Газпромбанк используется российскими властями для приобретения военных ресурсов, выплат средств военнослужащим, включая боевые премии, а также компенсаций для семей погибших.

Ранее против Газпромбанка были наложены санкции со стороны Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

Согласно санкционным правилам Министерства финансов США, все активы как физических, так и юридических лиц, внесенных в ограничительный список, будут заблокированы на территории США. Американским гражданам запрещается осуществлять любых финансовых операций с этими лицами.

Минфин США уточнил, что любые компании, где Газпромбанк или его дочерние структуры владеют 50% и более акций, также подпадают под действие санкций, даже если они не указаны в официальном списке. В то же время правительство США издало генеральную лицензию, позволяющую дипломатическим представительствам России за границей проводить операции с Газпромбанком.

Кроме Газпромбанка, в расширенный список санкций попали 118 физических и юридических лиц, имеющих отношение к российскому финансовому сектору. Среди них — более 50 российских банков с международными связями, свыше 40 российских агентств по регистрации ценных бумаг и 15 российских государственных чиновников.

Блокирующие санкции были введены также против БКС-банка, банка «Центрокредит», «Дом.РФ», Братского народного банка, Энерготрансбанка, банка «Кремлевский», банка «Итуруп», банка «Синара» и еще нескольких десятков кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что Банк России утвердил перечень системно значимых банков, в который вошел Газпромбанк.