Субъекты МСП в Подмосковье могут бесплатно проверить свой бизнес по 44 показателям

Подмосковные предприниматели могут бесплатно проверить свой бизнес по нескольким десяткам показателей, сообщили в Мининвесте региона. Чек-ап проводит областной центр «Мой бизнес».

Так, субъекты малого и среднего предпринимательства могут проверить бизнес по 44 показателям, а индивидуальные предприниматели – по 24.

Анализ деятельности организации проводится на основе информации из официальных источников и состоит из трех пунктов: анализ статуса, финансовое состояние и деловая активность. Благодаря проверке предприниматели могут узнать о стоп-факторах.

Подробная информация об услуге доступна на Инвестпортале Подмосковья. Там же можно подать заявку на проведение проверки.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития области.