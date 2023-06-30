Субъекты МСП в Подмосковье могут бесплатно проверить свой бизнес по 44 показателям
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковные предприниматели могут бесплатно проверить свой бизнес по нескольким десяткам показателей, сообщили в Мининвесте региона. Чек-ап проводит областной центр «Мой бизнес».
Так, субъекты малого и среднего предпринимательства могут проверить бизнес по 44 показателям, а индивидуальные предприниматели – по 24.
Анализ деятельности организации проводится на основе информации из официальных источников и состоит из трех пунктов: анализ статуса, финансовое состояние и деловая активность. Благодаря проверке предприниматели могут узнать о стоп-факторах.
Подробная информация об услуге доступна на Инвестпортале Подмосковья. Там же можно подать заявку на проведение проверки.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития области.