Суд ЕС оставил в силе запрет на ввоз наличных евро в Россию

Европейский суд юстиции постановил, что ограничение на ввоз евро наличными в Россию остается в силе, даже если средства предназначены для оплаты медицинских услуг. Данное решение было принято Европейским судом общей юрисдикции, заседавшим в Люксембурге, передает ТАСС.

Судебное разбирательство, начатое в 2023 году, было инициировано властями Германии после инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне. У пассажирки, направлявшейся транзитом в Россию, конфисковали €15 000. Эти деньги предназначались для оплаты стоматологического лечения, включая протезирование.

Немецкая таможня обосновала свои действия существующим в ЕС запретом на ввоз наличных евро в Россию, ссылаясь на опасения, что данные средства могут быть использованы для поддержки военной операции РФ на территории Украины.

В «Официальном журнале Европейского союза» 2 марта 2022 года были опубликованы законодательные акты, вводящие запрет на продажу, поставку и экспорт банкнот евро в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что Банк России ухудшил прогноз роста мировой экономики.