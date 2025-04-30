Суд ЕС оставил в силе запрет на ввоз наличных евро в Россию
ТАСС: суд ЕС утвердил запрет на ввоз евро в РФ даже для медицины
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Европейский суд юстиции постановил, что ограничение на ввоз евро наличными в Россию остается в силе, даже если средства предназначены для оплаты медицинских услуг. Данное решение было принято Европейским судом общей юрисдикции, заседавшим в Люксембурге, передает ТАСС.
Судебное разбирательство, начатое в 2023 году, было инициировано властями Германии после инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне. У пассажирки, направлявшейся транзитом в Россию, конфисковали €15 000. Эти деньги предназначались для оплаты стоматологического лечения, включая протезирование.
Немецкая таможня обосновала свои действия существующим в ЕС запретом на ввоз наличных евро в Россию, ссылаясь на опасения, что данные средства могут быть использованы для поддержки военной операции РФ на территории Украины.
В «Официальном журнале Европейского союза» 2 марта 2022 года были опубликованы законодательные акты, вводящие запрет на продажу, поставку и экспорт банкнот евро в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что Банк России ухудшил прогноз роста мировой экономики.