Суд в Москве национализировал Cherry Tower, «Горбушкин двор» и ТЦ «Филион»

Имущество экс-владельца российского банка «Югра», бизнесмена Алексея Хотина, отныне подлежит национализации. Соответствующее решение, как поведал в беседе с РБК адвокат предпринимателя Павел Хлюстов, 22 ноября вынес Мещанский районный суд Москвы.

Таким образом, как уточнил представитель Хотина, в доход государства поступили такие активы бизнесмена, как «Горбушкин двор» и Cherry Tower.

«Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал Хлюстов.

Также национализированы принадлежавшие Хотину Loft Ville на Павелецкой набережной, торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, офисные комплексы «Красный богатырь» в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России.