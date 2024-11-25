Суд в Москве национализировал Cherry Tower, «Горбушкин двор» и ТЦ «Филион»
Фото: [pxhere.com]
Имущество экс-владельца российского банка «Югра», бизнесмена Алексея Хотина, отныне подлежит национализации. Соответствующее решение, как поведал в беседе с РБК адвокат предпринимателя Павел Хлюстов, 22 ноября вынес Мещанский районный суд Москвы.
Таким образом, как уточнил представитель Хотина, в доход государства поступили такие активы бизнесмена, как «Горбушкин двор» и Cherry Tower.
«Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал Хлюстов.
Также национализированы принадлежавшие Хотину Loft Ville на Павелецкой набережной, торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, офисные комплексы «Красный богатырь» в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России.