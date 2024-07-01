Директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с РИА Новости проинформировал о передаче в доход российского государства акция ряда предприятий, занимавшихся ранее прямым или косвенным финансированием Вооруженных сил Украины.

По словам собеседника агентства, в рамках судебного решения приставами были переданы в доход России акции принадлежавшей ранее пятому президенту Украины Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen, находившейся в Липецкой области.

Напомним, в минувшем феврале 2024 года липецкая фабрика, активы которой были предварительно оценены в 200 млн долларов, была национализирована по решению суда.

«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», — сказал Аристов.

Глава ФССП также добавил, в доход государства судебными приставами были переданы акции финансировавших последние несколько лет ВСУ АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» и ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий».

Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил о приближающейся энергетической катастрофе на Украине.