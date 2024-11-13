Суд признал банкротом блогера Блиновскую: открыта процедура реализации имущества

Суд в Москве признал блогера Елену Блиновскую банкротом по ее ходатайству. Процедура реализации ее имущества уже начата, сообщило РИА Новости.

Если у Блиновской будет достаточно активов для покрытия задолженности, процедура банкротства может быть отменена, пояснил юрист Иван Морозов.

Двухэтажный коттедж площадью 1700 кв. м выставлен на продажу по цене, составляющей 60% от его первоначальной стоимости. Если в начале года за него просили почти 1 млрд руб., то сейчас цена опустилась до 600 млн и возможны дополнительные уступки.

Адвокаты утверждают, что у Блиновской достаточно активов для расчета с долгами к Новому году. Однако для этого необходимо, чтобы суд снял арест с ее недвижимости. Назначение арбитражного управляющего для Блиновской будет происходить на конкурсной основе.

Часть ее имущества уже в продаже, средства поступают на счета налоговой службы. Продана квартира в ЖК «Донской Олимп», а на очереди — автомобили Lamborghini и Bentley, мотоцикл Harley-Davidson, моторная лодка, снегоболотоход и гидроцикл.

Ранее сообщалось, что при признании Блиновской банкротом суд введет процедуру реализации ее имущества.